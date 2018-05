Ruotsalaiset kotitaloudet saavat lähiaikoina oppaan, kuinka kriisiin tai sotaan varaudutaan – "Emme antaudu koskaan"

Ruotsi toistaa suomalaisen reserviläiskirjeen idean hieman kattavammalla esitteellä.

Ruotsissa nostetaan kansakunnan kriisitietoisuutta, kun maan 4,8 miljoonaa kotitaloutta saa lähiaikoina esitteen, jossa kerrotaan poikkeusoloihin varautumisesta.

Tiedotushankkeessa on samantapainen idea kuin Suomen reserviläiskirjeessä, joka lähetettiin 900 000 suomalaiselle reserviläiselle vuonna 2015. Suomen sodan ajan joukkojen koko on 280 000 reserviläistä.

Ruotsalaisessa esitteessä varaudutaan muuhunkin kuin sotaan. Sanoma Om krisen eller kriget kommer -esitteessä (suomeksi Jos kriisi tai sota tulee) on kuitenkin selvä.

– Jos mikä tahansa maa hyökkää Ruotsiin, emme antaudu koskaan. Kaikki niin väittävä tieto on valetta, esitteessä lukee.

Yhdistää reserviläiskirjeen ja kotivaran

Ruotsin siviilipuolustusvirasto MSB jakaa oppaan kotitalouksiin tällä ja ensi viikolla. Esite on juuri julkaistu.

Oppaan alku käsittelee varautumista poikkeusoloihin, kuten pitkiin sähkö- tai vesikatkoksiin. Suomessa vastaaviin tilanteisiin voi varautua esimerkiksi säilyttämällä kotivarana ruokaa viikoksi sekä oikeanlaisia tarvikkeita. Myös ruotsalaisille esitellään kotivaraperiaatteen mukaista varautumista.

Oppaassa kerrotaan myös puolustautumisesta informaatiosotaa ja terrori-iskua vastaan. Opas on merkki Ruotsin sotilaallisen varautumisen noususta. Esitteessä todetaan, että Ruotsi on laiminlyönyt sotilaallista maanpuolustusta. Nyt on aika nostaa valmiutta.

Ruotsin Nato-suhde sama kuin Suomella

Ruotsi ei ole Naton jäsen, kuten ei Suomikaan. Molemmat maat ovat kuitenkin Naton laajennettujen mahdollisuuksien kumppaneita ja harjoittelevat yhdessä Nato-joukkojen kanssa. Molemmat ovat toisaalta liittoutuneita EU:n kautta.

Ruotsin maantieteellinen sijainti on elinehto sille, että Nato voisi konfliktissa puolustaa Baltian maita Venäjää vastaan, mikä selittää Naton kiinnostuksen Ruotsia kohtaan.

Ruotsalaisesta kriisiesitteestä kertoi Suomessa ensin Iltalehti.