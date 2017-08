Ruandassa presidentti Kagamen vaalivoittoa ei uhkaa mikään

Keskiafrikkalaisen Ruandan presidentti Paul Kagame jatkaa virassaan myös huomisten presidentinvaalien jälkeen. Kahdella muulla ehdokkaalla ei ole mitään mahdollisuuksia haastaa entistä kapinallispäällikköä, joka on käytännössä johtanut maataan vuoden 1994 kansanmurhasta lähtien.

Kagamea on syytetty itsevaltaiseksi presidentiksi, joka on vaientanut kovin ottein opposition ja vapaan lehdistön. Ruanda on kuitenkin samalla kehittynyt Afrikan mittapuulla vakaaksi valtioksi, jossa talous on kasvanut voimakkaasti ja köyhyys vähentynyt.