Ruandassa Kagame odotetusti presidentinvaalien voittoon

Keski-Afrikassa Ruandassa presidentti Paul Kagame on odotetusti voittamassa presidentinvaalit ylivoimaisesti. Maan vaalikomission mukaan jo kaksi kautta hallinnut Kagame on saamassa noin 98 prosenttia äänistä.

Kun äänistä oli laskettu 80 prosenttia, Kagame oli saanut noin 5,4 miljoonaa ääntä. Määrä riittää helposti voittoon.

Vaalikomission arvion mukaan 97 prosenttia 6,9 miljoonasta Ruandan äänestäjästä kävi antamassa äänensä vaaleissa. Jo aiemmin ennustettiin, että äänestysprosentti on korkea.

Kagamella, 59, oli vaaleissa vastassaan kaksi varsin tuntematonta ehdokasta, joista ei uskottu olevan todellista uhkaa istuvalle presidentille. Kagame on toiminut presidenttinä vuodesta 2000 ja sai yli 90 prosenttia äänistä edellisissä vaaleissa vuonna 2010.

Kagame on Ruandassa suosittu, sillä hänen valtakaudellaan maa on noussut vuoden 1994 järkyttävän kansanmurhan varjosta Afrikan mittakaavassa vakaaksi ja vauraaksi valtioksi. Häntä on kuitenkin kritisoitu viime vuosina itsevaltaisista otteista.