Ruandan presidentinvaalien äänestys sujui rauhallisesti

Ruandassa äänestettiin perjantaina presidentinvaaleissa. Istuvan presidentin Paul Kagamen odotetaan voittavan vaalit ylivoimaisesti. Tulokset eivät vielä illalla olleet valmistuneet.

Äänestys sujui rauhallisesti. Vaalikomissio kertoi, ettei vaaleissa havaittu suuria ongelmia ja äänestysprosenttikin oli nousemassa hyväksi.

Kagamella, 59, oli vaaleissa vastassaan kaksi varsin tuntematonta ehdokasta, joista ei uskottu olevan todellista uhkaa istuvalle presidentille. Kagame on toiminut presidenttinä vuodesta 2000 ja sai yli 90 prosenttia äänistä edellisissä vaaleissa 2010.

Kagame on Ruandassa suosittu, sillä hänen valtakaudellaan maa on noussut vuoden 1994 järkyttävän kansanmurhan varjosta Afrikan mittakaavassa vakaaksi ja vauraaksi valtioksi. Häntä on kritisoitu viime vuosina itsevaltaisista otteista.