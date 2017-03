Rotterdamiin kampanjoimaan pyrkinyt turkkilaisministeri saateltiin Saksaan

Hollannin hallitus on soimannut Turkin perheministeriä vastuuttomuudesta sen jälkeen, kun tämä matkusti Rotterdamiin siitä huolimatta, että Hollannin viranomaiset kertoivat, ettei ministeri ole tervetullut kaupunkiin.

Turkin perheministeri Fatma Betul Sayan Kaya saatettiin Hollannista Saksaan sen jälkeen, kun hän oli pyrkinyt Turkin konsulaattiin Rotterdamissa. Kaupungissa oli määrä pitää kampanjatilaisuus Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin tueksi.

Hollanti perui tilaisuuden turvallisuushuolten takia. Maan hallitus tiedotti sanoneensa Turkille, ettei Hollanti voisi vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Perheministeri Kay kritisoi kovin sanoin kohteluaan Twitterissä ja sanoi Hollannin toimineen muun muassa demokratianvastaisesti.

Hollannin hallitus sanoi puolestaan tiedotteessaan, ettei Turkin viranomaisilta saatuja moitteita voi hyväksyä.

Kampanjatilaisuuden peruminen poiki mielenosoituksen

Rotterdamissa mellakkapoliisi hajotti yöllä vesitykkejä käyttäen mielenosoituksen Turkin konsulaatin luona. Paikalla oli myös ratsupoliiseja, jotka uutistoimisto AFP:n mukaan osallistuivat väkijoukon hajottamiseen.

AFP:n mukaan tunnelma mielenosoituksessa oli ennen poliisin toimia kiihtynyt, mutta mielenosoitus oli sujunut rauhanomaisesti. AFP:n mukaan protestoijat kuitenkin heittelivät poliisia kivillä, kun poliisi alkoi hajottaa väkijoukkoa.

Uutistoimiston mukaan paikalla oli arviolta tuhat mielenosoittajaa.

Konsulaatin luo kerääntyi mielenosoittajia sen jälkeen, kun Hollanti esti turkkilaisten ministerien saapumisen maahan kampanjoimaan.

Kiista kiristää Turkin ja Hollannin välejä

Hollanti kielsi eilen ensin laskeutumisluvan Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun lentokoneelta. Myöhemmin Hollannin poliisi pysäytti Turkin perheministerin, joka yritti tulla Hollantiin autolla.

Turkin presidentti Erdogan raivostui ministeriensä kohtelusta. Hän sanoi eilen, että Hollannin toiminta muistuttaa natseista, ja nimitti hollantilaisia fasisteiksi.

Aiemmin Erdogan puhui samaan tapaan Saksasta, jossa on myös estetty turkkilaispoliitikkoja kampanjoimasta. Kampanjoinnissa on kyse Turkissa järjestettävästä kansanäänestyksestä, jossa Erdogan haluaa laajentaa valtaoikeuksiaan. Myös miljoonilla Turkin ulkopuolella asuvilla turkkilaisilla on oikeus äänestää.

Hollannissa asuu noin 400 000 turkkilaistaustaista ihmistä.