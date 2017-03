Rotterdamiin kampanjoimaan pyrkinyt turkkilaisministeri saatellaan Saksaan

Hollannissa asuvien turkkilaisten kampanjatilaisuuteen puhumaan yrittänyt Turkin perheministeri Fatma Betul Sayan Kaya poistetaan Hollannista Saksaan, sanoo Rotterdamin pormestari.

Pormestari Ahmed Aboutalebin mukaan Hollannin poliisi saattaa Turkin perheministerin Rotterdamista Saksaan.

- Hänet käännytettiin takaisin maahan, josta hän tuli, Aboutaleb sanoi.

Pormestarin mukaan tuntien neuvottelujenkaan jälkeen asiassa ei pystytty löytämään ratkaisua. Hänen mukaansa Hollannin viranomaiset olivat useaan otteeseen sanoneet turkkilaiskollegoilleen, ettei Kaya olisi tervetullut maahan.

- Siitä huolimatta hän päätti matkustaa.

Perheministeri oli pyrkinyt kampanjoimaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtaoikeuksien laajentamisen puolesta. Hollantilaisviranomaiset peruivat tapahtuman turvallisuussyihin vedoten.

Kampanjatilaisuuden peruminen poiki mielenosoituksen

Rotterdamissa mellakkapoliisi hajotti yöllä vesitykkejä käyttäen mielenosoituksen Turkin konsulaatin luona. Paikalla oli myös ratsupoliiseja, jotka uutistoimisto AFP:n mukaan osallistuivat väkijoukon hajottamiseen.

AFP:n mukaan tunnelma mielenosoituksessa oli ennen poliisin toimia kiihtynyt, mutta mielenosoitus oli kuitenkin sujunut rauhanomaisesti. Uutistoimiston mukaan paikalla oli arviolta tuhat mielenosoittajaa.

Konsulaatin luo kerääntyi mielenosoittajia sen jälkeen, kun Hollanti esti turkkilaisten ministerien saapumisen maahan kampanjoimaan.

Kiista kiristää Turkin ja Hollannin välejä

Hollanti kielsi eilen ensin laskeutumisluvan Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun lentokoneelta. Myöhemmin Hollannin poliisi pysäytti Turkin perheministerin, joka yritti tulla Hollantiin autolla.

Turkin presidentti Erdogan raivostui ministeriensä kohtelusta. Hän sanoi eilen, että Hollannin toiminta muistuttaa natseista, ja nimitti hollantilaisia fasisteiksi.

Aiemmin Erdogan puhui samaan tapaan Saksasta, jossa on myös estetty turkkilaispoliitikkoja kampanjoimasta. Kampanjoinnissa on kyse Turkissa järjestettävästä kansanäänestyksestä, jossa Erdogan haluaa laajentaa valtaoikeuksiaan. Myös miljoonilla Turkin ulkopuolella asuvilla turkkilaisilla on oikeus äänestää.