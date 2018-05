Rosatom valmistautuu lataamaan polttoainetta kelluvaan ydinvoimalaansa

Venäjän valtiollinen ydinvoimayhtiö Rosatom esitteli lauantaina kelluvaa ydinvoimalaansa Akademik Lomonosovia Murmanskissa. Laitos on määrä ladata ydinpolttoaineella Murmanskissa ja hinata lopulliseen määränpäähänsä Koillis-Siperian Pevekissä ensi kesänä.

Akademik Lomonosovissa on kaksi 35 megawatin ydinreaktoria. Sen on määrä tuottaa sähköä 5 000 asukkaan Pevekin tarpeisiin ja korvata ikääntyvä ydinreaktori ja hiilivoimala. Teho tosin riittäisi jopa 200 000 asukkaan sähköntuotantoon.

- Vaihtoehdot energian tuotannossa ovat öljy, hiili ja diesel. Mutta diesel on hyvin kallista, sanoi moskovalaisessa energia-alan tutkimuslaitoksessa työskentelevä Sergei Kondratjev.

Rosatom arvioi, että kelluva ydinlaitos voi vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 000 tonnilla vuodessa.

Ydinvoimala rakennettiin Pietarissa ja hinattiin Murmanskiin tyhjänä. Hinausta seurattiin tarkkaan erityisesti Norjassa, jossa pelättiin voimalan haaksirikkoutuvan matkalla ja jäävän jonkun vuonon tukkeeksi.

Ympäristöjärjestö Greenpeace on vaatinut, että voimala pitää saada kansainvälisen valvonnan alle ja nimittänyt sitä "ydin-Titaniciksi" ja "jää-Tshernobyliksi". Venäjän Greenpeacen Rashid Alimov on varoittanut, että kelluva voimala on erityisen herkkä myrskyille, ympäristöilmiöille ja terrorismille.

Uusia markkinoita etsitään

Rosatomin toimitusjohtaja Aleksei Likhatshev kehui uutta laitosta ensimmäiseksi laatuaan maailmassa.

- Se kuvastaa Rosatomin ja Venäjän ydinsektorin kiistämätöntä johtoasemaa maailmassa, Likhatshev ylisti

Rosatom toivoo saavansa tilauksia uusista voimaloista ja suunnittelee markkinoivansa niitä muun muassa Indonesiaan ja Filippiineille, joissa on myös vaikeasti saavutettavia alueita, joiden energiahuolto on hankalaa.

Myös Kiina on Likhatshevin mukaan rakentamassa omaa kelluvaa ydinvoimalaansa.