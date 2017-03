Rosatom aikoo ladata kelluvan ydinvoimalansa pian uraanipolttoaineella Pietarin keskustassa

Venäläinen oppositiopuolue Jabloko ja ympäristöjärjestö Greenpeace varoittavat Rosatomia lataamasta Pietarissa rakennettavan kelluvan ydinvoimalan reaktoreita radioaktiivisella ydinpolttoaineella keskellä miljoonakaupunkia. Asiasta kertoo verkkolehti Independent Barents Observer.



Rosatom rakennuttaa parhaillaan Pietarissa kelluvaa ydinvoimalaa Akademik Lomonosovia, jossa on kaksi pientä ydinreaktoria. Yhdessä reaktoreiden on määrä tuottaa vajaat 80 megawatin teholla sähköä ja 300 MW:n teholla lämpöä.



Valmistuttuaan Akademik Lomonosov aiotaan sijoittaa syrjäiseen Pevekiin, joka sijaitsee Itä-Siperian pohjoisrannikolla noin tuhannen kilometrin päässä Beringinsalmesta. Rosatom aikoo kuitenkin ladata reaktorit ydinpolttoaineella jo Pietarissa ennen kuin kelluva laitos uitetaan Suomenlahtea pitkin pitkälle matkalleen Siperiaan.



Jablokon ja Greenpeacen mielestä Pietarin asukkaita ei ole kuultu riittävästi suunnitelmasta, jota ne pitävät tarpeettomana turvallisuusriskinä kaupungille.



Greenpeace muistutti hiljattain vastustavansa koko ajatusta kelluvasta ydinvoimalasta. Järjestön mukaan konsepti on altis niin luonnonkatastrofeille kuin terrorismillekin.



Barents Observerin mukaan Akademik Lomonosov on määrä siirtää Pietarista Murmanskiin loppuvuodesta 2017.