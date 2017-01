Roomasta halutaan pyöräilykaupunki

Rooma on autokaupunki, jossa pyöräily on hankalaa ja pahimmillaan hengenvaarallista. Rooman pyöräilijöillä on kuitenkin jo vuosia ollut unelma. Erilaiset pyöräily- ja ympäristöjärjestöt ovat suunnitelleet vapaaehtoisvoimin pyörien kehätien, yli 44 kilometriä katkeamatonta pyöräreittiä ikuisen kaupungin keskustan ympäri.

Tie kulkisi Colosseumin amfiteatterilta aina katutaiteella koristeltuihin lähiöihin asti. Projektin rahoitus hyväksyttiin osana valtion budjettia joulukuussa 2015, mutta sen toteuttaminen ei ole yksinkertaista.

- Viimeinen puuttuva pala on Rooman kunta. Sen pitäisi ottaa tekemämme työ ja muuttaa se kunnan rakennushankkeeksi, kertoo projektin koordinaattori, Legambiente-ympäristöjärjestössä työskentelevä Alberto Fiorillo.

Fiorillo kertoi projektin edistymisestä roomalaisessa kirjakaupassa, jossa julkistettiin pyöräreittiä esittelevä opaskirja. Reitistä 80 prosenttia on jo valmiina, mutta pätkät eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Matkan varrella on isoja kiistakapuloita kuten yli 2 000 vuotta vanha Via Appia Antica -tie. Sitä on yritetty sulkea autoilta tuloksetta jo 1950-luvulta lähtien. Fiorillon mukaan Via Appian saaminen kokonaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön on ehdoton edellytys koko reitin toteutumiselle.

Ihmiset ennen autoja

Tällä hetkellä Rooma kuuluu pyöräilykaupunkina Euroopan kaupunkien häntäpäähän. Fiorillon mukaan tilanne olisi mahdollista muuttaa nopeastikin, 6-8 vuoden kuluessa. Se vaatisi kuitenkin ihmisten asettamista etusijalle kulkuvälineiden sijaan.

- Ongelmana on, että kaupungin hallinnosta puuttuu suunnitelmallisuus ja jatkuvuus. Yksi pormestari haluaa rakentaa uuden metrolinjan, toinen köysiradan, kolmas raitiovaunun, Fiorillo valittaa.

Fiorillon mukaan kaupunkia ei kuitenkaan muuteta uuden raitiovaunulinjan rakentamisella. Sen sijaan pitäisi pohtia, minkälainen kaupunki on viiden, kymmenen, kolmenkymmenen ja viidenkymmenen vuoden päästä, ja suunnitella toimet joilla tavoitteeseen päästään.

Kehätie ei auta arkipyöräilijää

Kimmo Kettunen työskentelee Rooman Suomen-suurlähetystössä keittiömestarina. Hän kuuluu siihen alle yhteen prosenttiin Rooman asukkaista, jotka pyöräilevät päivittäin. Muita hyötypyöräilijöitä ei kaduilla hänen mukaansa näy, mutta viikonloppuisin monet harrastavat pyöräilyä urheilun kannalta.

- Kaikki kysyvät minulta, miten uskallan pyöräillä ja eikö minua pelota. Välillä pelottaakin. Pienintäkin kaistanvaihdosta ennen on aina katsottava taakse, sillä sieltä voi tulla ihan mitä tahansa, Kettunen kertoo suurlähettilään residenssissä.

Koska roomalaisautoilijat eivät ole tottuneet pyöriin, eivät he oikealle kääntyessään useinkaan katso takaoikealle, vaan kaartavat suoraan pyöräilijän päälle. Pyöräteitä on Kettusen mukaan niin vähän, että käytännössä niitä ei ole. Usein reitit on myös suunniteltu erillistä pyöräretkeä varten, ei esimerkiksi jokapäiväisen työmatkan tekoon.

- Pyörien kehätie ei auttaisi arkiajamista, Kettunen sanoo.

Kehätien uskotaan kuitenkin houkuttelevan Roomaan vuosittain satojatuhansia pyöräturisteja.