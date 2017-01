Romaniassa tuhannet osoittivat mieltään vankien vapautumista vastaan

Romaniassa tuhansia ihmisiä osoitti sunnuntaina mieltään pääministeri Sorin Grindeanun aiemmin viikolla julkistamia asetuksia vastaan. Jos asetukset hyväksytään, arviolta 2 500 ihmistä vapautuu vankilasta. Asetukset vapauttaisivat vankeja, joiden tuomio on maksimissaan viisi vuotta ja tuomio on annettu ei-väkivaltaisesta rikoksesta. Käytännössä vapautuvien joukossa olisi siis muun muassa useita poliitikkoja ja tuomareita, jotka on tuomittu korruptiosta.

Mieltään asetuksia vastaan osoitti eri puolilla maata yhteensä yli 15 000 ihmistä. Mielenosoittajien joukossa oli myös presidentti Klaus Iohannis, joka on yrittänyt estää asetusten hyväksynnän.

Oikeusministeri Florin Iordache on puolustanut ehdotusta sanomalla, että sen myötä liian täynnä olevien vankiloiden tilanne paranisi.