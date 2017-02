Romanian oikeusministeri Florin Iordache on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Maassa on järjestetty hallitusta vastustavia mielenosoituksia tammikuun lopulta saakka. Mielenosoittajat suuttuivat hallituksen lakiesityksestä, joka olisi päästänyt korruptioon syyllistyneitä poliitikkoja ja virkamiehiä pälkähästä. Iordache on ollut yksi kiistellyn lakiesityksen suunnittelijoista.