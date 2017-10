Rohingya-pakolaisia jo yli 530 000 – SPR avasi sairaalan erittäin vaikeissa olosuhteissa

Suomen Punainen Risti on ollut mukana perustamassa Bangladeshiin sairaalaa, joka auttaa Myanmarista eli Burmasta pakenevia rohingya-muslimipakolaisia.

Myanmar-nimi on peräisin tämän Kaakkois-Aasian maan sotilasjuntalta, ja monet tahot käyttävät maasta mieluummin sen vanhaa nimeä Burma.

Yli 530 000 ihmistä on paennut maan pohjoisesta Rakhinen osavaltiosta Bangladeshiin elokuun lopulla alkaneiden väkivaltaisuuksien takia. Suurin osa pakolaisista on naisia ja lapsia.

Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch syyttää Burman turvallisuusjoukkoja etnisestä puhdistuksesta, murhista, tuhopoltoista ja muista hirmuteoista Rakhinessa. Burman hallinto on puolestaan syyttänyt rohingya-väestön aseellista Arsa-järjestöä terrorismista.

SPR:n ja Norjan Punaisen Ristin yhteinen sairaala on alueen ensimmäinen ympäri vuorokauden toimiva sairaala, joka hoitaa muun muassa kirurgisia ja sisätautien potilaita sekä synnyttäjiä ja lapsia. Tarve hoidolle on valtava. Sairaalassa on 60 vuodepaikkaa.

Olosuhteet sairaala-alueella Bangladeshin Cox’s Bazarissa ovat SPR:n mukaan erittäin vaikeat. Huonot asumisolosuhteet ja puutteellinen sanitaatio lisäävät tarttuvien tautien, kuten ripulin, riskiä. Aliravitsemus on yleistä.

- Sairaala on valmis hoitamaan monenlaisia terveysongelmia erilaisista vammoista vaikeisiin raskauksiin. Likaisen veden kautta leviävien tautien riski on suuri, minkä vuoksi sairaalaan kuuluu myös eristysosasto, kertoo Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä, sairaalan johtava lääketieteen neuvonantaja Pentti Haatanen SPR:n tiedotteessa.

Eristysosastolla hoidetaan ripuliin sairastuneita. Osasto aloittaa toimintansa kahdeksalla potilaspaikalla, joita voidaan lisätä 40 paikkaan saakka. Kokonaisuudessaan sairaala levittäytyy kahden jalkapallokentän kokoiselle alueelle.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoo jakaneensa kymmenille tuhansille pakolaisille suojapeitteitä, telttoja, hyttysverkkoja ja keittiövälineitä. Pakolaisleireille rakennetaan samalla kaivoja sekä vessoja, jotta tautien leviämistä voidaan tehokkaammin ehkäistä.

Monet pakolaisista tarvitsevat kuitenkin enemmän apua. Suurin osa pakolaisista saapuu Bangladeshiin UNHCR:n mukaan näännyksissä ja vailla minkäänlaista omaisuutta.

Suomesta Bangladeshin sairaalaan on lähtenyt sairaanhoitajia, lääkäreitä ja kätilöitä. Suomalaisia avustustyöntekijöitä on paikalla kymmenen. Heidän joukossaan on myös esimerkiksi logistikkoja ja teknisiä asiantuntijoita.

Sairaala aloitti toimintansa 45 paikallisen lääkärin ja kätilön sekä 30 kansainvälisen avustustyöntekijän voimin.

SPR pyytää nettisivuillaan lahjoituksia pakolaisten auttamiseen.