Rohingya-muslimien karkotukset jatkuvat Myanmarissa

Myanmarin armeija jatkaa edelleen rohingya-muslimien kylien tyhjentämistä, kertovat Bangladeshiin saapuneet pakolaiset. Bangladeshin viranomaisten mukaan maahan tulee joka päivä vajaat 5 000 rohingyaa.

Pakolaisvirran alkaminen uudelleen varjostaa Myanmarin hallinnon aikaisemmin tällä viikolla antamaa ilmoitusta, jonka mukaan rohingya-muslimien paluu takaisin koteihinsa Rakhinen osavaltiossa voi alkaa.

Bangladeshiin saapunut Rashida Begum sanoi paikallisviranomaisten vakuuttaneen viikkojen ajan, että kotikylään jääminen olisi turvallista.

- Sotilaat saapuivat kylään ja kulkivat ovelta ovelle. He määräsivät meidät lähtemään. Vaikka he vakuuttivat, etteivät tekisi meille pahaa, he ajoivat meidät pois ja polttivat talomme, Begum sanoi.

YK:n mukaan Bangladeshiin on paennut yli puoli miljoonaa rohingyaa.