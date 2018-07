Viestintäasiantuntija Katleena Kortesuo kehottaa tarkkailemaan Vladimir Putinin ja Donald Trumpin käsiä, silmiä ja hartiasuuntaa. Kortesuolla on myös arvio siitä, miten presidentti Niinistö käyttäytyy.

Helsingissä kohtaa pian kaksi valtionjohtajaa, joiden käytöstapoja seurataan liki yhtä tarkasti kuin sitä, mitä he päästävät suustaan.

Viestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo kertoo seuraavansa tarkasti presidentti Donald Trumpin ja presidentti Vladimir Putinin elekieltä maanantaina.

– Kumpikaan ei voi näyttää heikommalta kuin toinen, mutta molemmat tietävät, ettei tarkoitus ole suututtaa ketään ja viedä tieten tahtoen liikaa tilaa toiselta. Se ei tietäisi hyvää maailmanpolitiikan näkökulmasta, Kortesuo sanoo.

Ohessa asioita, joihin Helsingin-tapaamisessa kannattaa Kortesuon mukaan kiinnittää huomiota.

Riuhtaiseeko Trump?

Yhdysvaltain presidentti Trump on tunnettu riuhtovasta kättelytavastaan. Kortesuo toteaakin, että valtionjohtajien kättely on yksi tapaamisen kiinnostavista hetkistä.

Tärkeää hänestä on tunnelma, joka kättelystä välittyy. Hän kehottaa tarkkailemaan sen kestoa, henkilöiden eleitä ja katsekontaktia.

– Onko siinä kaksi tasa-arvoista ihmistä, kaksi valtakamppailijaa vai mahdollisesti kaksi ihmistä, jotka tuntevat kenties lievää vihaa tai vastenmielisyyttä toisiaan kohtaan? Kortesuo arvioi.

Muistissa on esimerkiksi se, miten Ranskan presidentti Emmanuel Macron antoi vuosi sitten Trumpille samalla mitalla takaisin.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on antanut eleistään tunnetulle Donald Trumpille samalla mitalla takaisin. Macron vieraili Valkoisessa talossa huhtikuussa.

Macron yksinkertaisesti piti Trumpin kädestä vahvasti kiinni odottamattoman kauan, ja Trump yritti irrottaa otettaan.

Hienovaraista vallankäyttöä on Kortesuon mukaan myös toisen olalle koskettelu, selkään taputtelu ja kädellä ohjaaminen.

Elekieltä analysoivat kiinnittivät esimerkiksi Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamisessa huomiota, että Trump pyrki jatkuvasti näyttämään käsillään Kimille kulkusuuntaa.

Joutaako maailma odottaa Putinia?

Venäjän presidentti Vladimir Putin käy usein eri aikavyöhykkeellä kuin muut tapaamansa johtajat. The Independent on listannut, että Putinia ovat joutuneet odottamaan niin kuningatar Elisabet II, paavi Fransiscus kuin Japanin pääministeri Shinzo Abe. Myös presidentti Tarja Halonen on ollut odottajien joukossa.

Kortesuo pitää epätodennäköisenä, että Putin tulisi Helsinkiin myöhässä.

– Se on aina häneltä tietoinen temppu, ja veikkaan, ettei hänellä ole nyt sellaiseen varaa.

Saksan suhteen tilanne on ollut toinen. Liittokansleri Angela Merkel on joutunut aikanaan odottamaan Putinia yli neljä tuntia.

Vladimir Putin pyysi myöhemmin koiria pelkäävältä Angela Merkeliltä anteeksi sitä, että hän antoi Koni-koiransa olla huoneessa parin tavatessa Sotshissa vuonna 2007.

Putin on tosin myös vuonna 2007 pitänyt labradorinnoutajaansa mukana tavatessaan Merkelin, vaikka on todennäköisesti tiennyt Merkelin pelkäävän koiria.

Miltä pituusero näyttää?

Entinen KGB-agentti ja judoharrastaja Vladimir Putin on tunnettu urheilullisuudestaan, mutta 170-senttinen Venäjän presidentti jää ainakin pituuden puolesta noin 190-senttisen amerikkalaiskollegansa varjoon.

– Keskimäärin ihminen, joka haluaa viestiä valtaa, ei kovin mielellään seiso itseään pidemmän ihmisen vieressä. On kiinnostava nähdä, kauanko he seisovat vierekkäin. Trumpilla on siinä kohtaa etu, sanoo Kortesuo.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kättelyä tullaan seuraamaan Helsingissä tarkasti. Kaksikko tapasi toisensa muun muassa vuosi sitten Hampurissa. KUVA: MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K

Yksi vaihtoehto on Kortesuon mukaan, että kaksikon välistä seisomaetäisyyttä kasvatetaan.

Katsotaanko kohti vai taivaalle?

Presidenttien yhteisessä tiedotustilaisuudessa Kortesuo neuvoo seuraamaan, minne päin valtionjohtajat suuntaavat katseensa.

– Sen, joka on hiljaa, pitäisi kohteliaisuuden mukaan katsoa puhujaa kiinnostuneena. Mutta jos katse on pois päin, kattoon tai käsiin, niin se on heti merkki, ettei toista kiinnosta.

Julkisissa tilanteissa Kortesuo neuvoo myös tarkkailemaan sitä, mihin päin johtajien keho on kallellaan.

– Hartialinja kertoo, mistä ihminen on kiinnostunut: poseeraako hän yleisölleen vai onko hän keskustelukumppaninsa kanssa läsnä.

Mitä tekee Niinistö?

Maanantaina huipputapaamisessa on kaksi päähenkilöä, mutta esillä on kuitenkin kolmen valtion presidentit. Isäntänä tapaamisessa on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kortesuo uskoo, että Niinistö esiintyy tietoisen rauhallisesti.

– Tässä tulee valtava kulttuuriero. Sekä Trump että Putin ovat tottuneet siihen, että valta on tärkeä pelimerkki. Sen takia kehonkielen pitää symboloida valtaa.

Sen sijaan suomalaisissa korostuvat hänen mukaansa asiantuntijuus ja asiallisuus.

– Tämän takia on erittäin viisasta, että Niinistö on isännän roolissa, koska hän osaa olla elekielellään rauhallinen ja puolueeton, tiivistää Kortesuo.

Vladimir Putin ja Donald Trump tapaavat Helsingissä maanantaina 16. heinäkuuta.