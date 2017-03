Reutersin lähteet: Trump pudottaa Irakin pois maahantulokieltolistaltaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pudottaa Irakin pois maahantulokieltolistaltaan, kertoo uutistoimisto Reuters Valkoisen talon lähteisiinsä viitaten.

Reutersin mukaan listalle jää kuitenkin edelleen kuusi muslimienemmistöistä maata: Iran, Libya, Syyria, Somalia, Sudan ja Jemen. Kielto estää maahantulon 90 päiväksi.

Trumpin odotetaan allekirjoittavan uuden maahantulokieltoa koskevan asetuksen tänään.

Reutersin mukaan Irak on poistettu listalta, sillä maa on tiukentanut viisuminhakijoiden seulontoja ja tietojen vaihtoa. Lisäksi maa on työskennellyt Yhdysvaltojen kanssa Isisiä vastaan.

Trump allekirjoitti alkuperäisen, voimakasta kritiikkiä maailmanlaajuisesti herättäneen maahantulokieltoasetuksen tammikuussa.

