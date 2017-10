Retki jokilaaksoon: Hiljaa virtaa mahtava Seine läpi kylien ja kaupunkien

Lähde retkelle Seinen jokilaaksoon, jossa Pariisi on vain yksi etappi muiden joukossa.

Seinen suun tuntumassa on upeita hiekkarantoja. Pariisilaiset kutsuvat Normandiaa pikku-Côte d'Azuriksi.

Seine-joki syntyy Burgundin maakunnassa ja virtaa 776 kilometrin matkan halki Pohjois-Ranskan heittäytyen Englannin kanaaliin.

Seinen ylä- ja alajuoksu ovat lomanvieton pikku paratiiseja. Jos haluat harrastaa purjehdusta, retkeilymelontaa, purje-, leija- tai SUP-lautailua, soutu- tai hardtop-veneellä seilailua tai vaikkapa yön yli kestäviä luksusristeilyjä, kaikkea on tarjolla.

Pariisia ja muutamia muita kaupunkeja lukuun ottamatta joki kiemurtelee maalaismaisemissa. Yläjuoksu Nogent-sur-Seineen saakka on suurimmaksi osaksi lähes luonnontilassa.

Paikallisille joki ja sen rannat pienine biitseineen ovat virkistysalueita. Helteellä yläjuoksun viileään veteen on mahtava pulahtaa virran vietäväksi.

Amélie, 6, on isoisänsä Patrickin kanssa uimassa Seinen yläjuoksulla.

- Papi on iso hai ja minä pikkuinen, tyttö pulisee.

Seinestä nousee mukavasti haukea ja kuhaa. Patikointipolkuja on runsaasti. Retkipyöräily kauniiden ja vaihtelevien maisemien keskellä pikkuteitä myöten halki idyllisten kylien on elämys.

Paikka paikoin joen rantaa voi kulkea patikoiden tai polkupyörällä entisiä jokiproomujen vetopolkuja pitkin. Aikoinaan juhtina olivat hevoset ja jopa ihmiset. Joidenkin sulkujen kohdalla on edelleenkin romanttisia pikkubistroja.

Hiukan ennen Pariisia Seine on jo mahtava, noin 200 metriä leveä joki. Englannin kanaaliin laskiessaan Le Havren kohdalla leveyttä on yli 6 kilometriä. Alajuoksu kulkee Normandian halki, jonne esihistoriallisina aikoina Seine koversi laajan laakson. Sitä ympäröivät korkeat, jyrkät kukkulat. Keskiajalla niiden harjanteille rakennettiin laaksoa vartioivia linnoja. Château Gaillard, vaikka onkin valtaosaksi raunioina, on upea kokonaisuus. Näköala on mahtava.

Amélie nauttii vesileikeistä Seinen yläjuoksulla isoisänsä kanssa.

Normandian puolella on runsaasti ravintoloita, hotelleja ja leirintäalueita. Kaikkea mahdollista ajanviettovälinettä on tarjolla.

Reissu Pariisista tai yläjuoksulta kanaalin rannalle taittuu mukavasti polkupyörällä. Myös kanoottiretket ovat muodissa. Rehkit sitten kummalla kulkupelillä tahansa, matka on suunniteltava hyvin. Pyöräteitä on vain paikka paikoin ja joessa taas on vaaransa etenkin sulkujen kohdalla.Majoituksesta ja muonituksesta sen sijaan ei ole huolta.

Kanoottimatka Pariisista Hornfleuriin kestää revittelemättä noin viikon. Sama reissu polkupyörällä enimmäkseen Seinen laaksoa seuraten on noin 250 kilometrin rupeama.

Mahtavalle joelle Pariisi on vain yksi etappi romanttisine siltoineen, rantaa reunustavine historiallisine rakennuksineen ja Eiffelin torneineen.

Kun Pariisista etääntyy joko ylä- tai alajuoksulle ja välttelee suuria taajamia, kaikki on erilaista. Elämänrytmi on verkkaisampaa. Kyläkauppoja on vielä jonkin verran ja monissa kuppiloissa on edelleenkin 1970-luvun tunnelma. Kesäisin kylät pitävät omia pikkutapahtumia soittokuntineen ja soihtukulkueineen.

Kyläkirppiksillä tarjonta on selvästi laadukkaampaa kuin Pariisin seudulla. Kylätoimikunnan madamet hoitelevat ranskalaisperuna-, nakki- ja juomapuffettia.

Lähistön pienviljelijät tuovat vihanneksiaan tarjolle muutaman tuhannen asukkaan taajamien toreille. Pienjuustolat ja laatumakkaroiden valmistajat myyvät omia tuotteitaan.

Seinen jokilaaksoa on asutettu ainakin 300 000 vuotta. Tuolle aikakaudelle on ajoitettu vanhimmat Pariisin esikaupungista tehdyt arkeologiset löydökset. Mammuttien ja monien muiden sukupuuttoon kuolleiden eläinlajien luurankoja, samoin kuin ihmiskunnan alkuvaiheista kertovia löytöjä on esillä lukemattomissa Seinen jokilaakson museoissa.

Normandiassa, Seinen kupeessa, Givernyn kylässä on impressionistimestari Claude Monet'n koti lummepuutarhoineen.

Seinen rannoilla roomalais-gallialaiset joukot löivät kaukaa Aasiasta ”sivistyneen maailman” valloittamaan tulleet Attilan armeijat. Ranskan kuninkaat rakennuttivat lukuisia linnoja joen tuntumaan. Yksi upeimmista on Fontainebleau, 80 kilometriä Pariisista. Siellä on esineistöä, kuva- ja veistotaidetta, interiöörejä 1200-1850-luvuilta ja myös Napoleon I vaatimaton valtaistuin.

Impressionisteille Seinen rannat olivat yksi suosituimmista maalauskohteista. Mestareiden merkittävimmät kokoelmat ovat Pariisissa Seinen rannalla sijaitsevassa Orsayn museossa. Impressionismin isänä tunnetun Claude Monet´n koti lummepuutarhoineen sijaitsee sekin Seinen tuntumassa Normandiassa Givernyn kylässä.