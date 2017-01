Rekka ajoi sotilaiden päälle Israelissa, useita kuoli

Jerusalemissa ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa ja useita on haavoittunut rekan ajettua väkijoukkoon. Rekan kuljettaja on Israelin radion mukaan ammuttu. Useat haavoittuneista ovat kriittisessä tilassa.

Poliisin edustajan mukaan kyseessä oli terrori-isku. Rekka ajoi bussipysäkille matkalla olleiden sotilaiden päälle.

- Osa ihmisistä oli ruhjoutuneena rekan alle, kertoi ensihoitaja Landy Sharon Jerusalem Post -lehdelle.

Poliisi ei ole toistaiseksi kertonut mitään rekan kuljettajan kansallisuudesta tai henkilöllisyydestä.