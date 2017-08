Rekisterikilpi vaihtoi omistajaa Australiassa miljoonahintaan: kilvessä pelkkä numero 4

Australiassa on myyty ennätyshintaan rekisterikilpi, jossa on pelkästään numero 4. Mustavalkoinen kilpi vaihtoi omistajaa huutokaupassa Sydneyssä 2,45 miljoonalla Australian dollarilla. Summa vastaa yli 1,6:ta miljoonaa euroa.

Media kertoi, että yksinumeroisen rekisterikilven osti kiinalais-australialainen seksileluja valmistava yrittäjä.

Ennätyshintaan kipusi nyt Uuden Etelä-Walesin osavaltion rekisterikilpi.

Uuden Etelä-Walesin halutuimmaksi on arvioitu rekisterikilpi, jossa on vain numero 1. Tämä kilpi on ollut yhden perheen omistuksessa 1930-luvulta asti.