Rauhansopimus kiikarissa Korean niemimaalla: huippukokous alkoi lupaavasti, Kim Jong-un käveli rajan yli etelän puolelle

Pahamaineinen yksinvaltias Kim Jong-un teki historiaa, kun hän kameroiden seuratessa asteli Etelä- ja Pohjois-Koreaa jakavan aselepolinjan yli varhain perjantaina Suomen aikaa. Hänestä tuli ensimmäinen pohjoiskorealainen johtaja, joka on käynyt perivihollisensa alueella Korean sodan taisteluiden päätyttyä aselepoon 65 vuotta sitten.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in otti Kimin vastaan toisella puolella rajaa. Miehet kättelivät pitkään, hymyilivät ja rupattelivat yllättävän rennon näköisesti, minkä jälkeen heidät valokuvattiin kukkakimpun Kimille antaneen tytön ja pojan kanssa.

Kim ja Moon tarkastivat kunniavartion, joka oli puettu perinteisiin, värikkäisiin univormuihin. Tätä pidetään merkittävänä hyväntahdon eleenä, sillä perinteisten univormujen voidaan katsoa edustavan molempia maita.

Kokouspaikkana toimii niin kutsuttu Rauhan talo, joka sijaitsee maailman aseistetuimmalla valtioiden välisellä rajalinjalla. Ennen neuvottelujen alkua Kim kirjoitti pitkän viestin vieraskirjaan. Edelleen rupattelevat ja hymyilevät johtajat ihailivat hetken suurta Pohjois-Korean symbolia, Paektun tulivuorta esittelevää taulua ja kävelivät neuvotteluhuoneeseen.

Käyttökelpoinen sisar, tärkeitä kenraaleja

Kim on ottanut mukaansa muiden muassa sisarensa Kim Yo-jongin, joka tapasi Moonin helmikuussa Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Vierailunsa aikana iloisen oloinen Kim Yo-jong teki suuren vaikutukseneteläkorealaisiin, jotka yleensä suhtautuvat skeptisesti diktatuurissa kasvaneisiin pohjoiskorealaisiin.

Kimin delegaatio koostuu myös kahdesta johtavasta kenraalista. Moonin edustaja Im Jong-seok pitää tätä lupaavana merkkinä, sillä armeijan ei uskottu haluavan osallistua neuvotteluprosessiin.

– Pohjois-Korea näyttää näin, että se ottaa huomioon nyt käytävän huippukokouksen lisäksi myös tulevan Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välisen kokouksen, Im selittää.

Kimin ja Moonin odotetaan allekirjoittavan yhteisen julkilausuman neuvottelujen päätyttyä ennen keskipäivää Suomen aikaa. Sen jälkeen delegaatiot syövät illallista, jonka aikana tarjoillaan sekä etelä- että pohjoiskorealaisia herkkuja ja pohjoiskorealaista viinaa.

Useita miinoja tiedossa

Kimin on määrä tavata presidentti Donald Trump touko- tai kesäkuussa. Trumpin nimenomaisena tavoitteena on varmistaa, että Pohjois-Korea luopuu kaikista ydinaseistaan, joten pohjoiskorealaisten kenraalien läsnäolo neuvotteluissa on tärkeä.

Trump totesi kuitenkin torstaina, ettei ole varmaa, että hän todella tapaa Kimin. Vielä ei ole myöskään päätetty, missä vielä jokin aika sitten täysin mahdottomalta tuntunut huippukokous järjestetään.

Kim ilmoitti viime viikolla, että Pohjois-Korea lopettaa ydin- ja ohjuskokeensa sekä sulkee ydinkoekeskuksensa. Useimmat tarkkailijat eivät silti usko Kimin olevan todella valmis luopumaan myös jo kehittämistään ydinaseista.

Kiinalaiset asiantuntijat huomauttivat aiemmin tällä viikolla, että Pohjois-Korean ydinkoekeskus vaurioitui pahasti edellisen ydinkokeen yhteydessä. Keskus ei enää ole käyttökelpoinen, joten Kimin tekemät myönnytykset ovat ainakin tässä mielessä harhauttavia.

Moonin tavoitteena on saada aikaan Korean sodan muodollisesti päättävä rauhansopimus. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista huippukokouksen aikana, sillä sekä Kiinan että Yhdysvaltojen on hyväksyttävä sopimus ennen kuin se voi astua voimaan.

Kim haluaa puolestaan Etelä-Korean tekevän taloudellisia myönnytyksiä.

YK:n hyväksymät pakotteet ovat vahingoittaneet Pohjois-Korean ennestäänkin surkeassa kunnossa ollutta taloutta siinä määrin, että tilanteen uskotaan pakottaneen Kimin ryhtymään neuvottelemaan naapurinsa kanssa.

Etelä-Koreakin on sitoutunut noudattamaan pakotteita, joten Moonin mahdollisuudet tehdä myönnytyksiä ovat tässä vaiheessa hyvin rajalliset. Neuvotteluprosessin odotetaan siten muodostuvan hankalaksi ja pitkäaikaiseksi, ellei se kariudu jo alkuunsa.

Juuri nyt Koreioiden johtajat ovat kuitenkin historiallisen hyvää pataa. Pelkästään Pohjois-Korean diktaattorin ja kommunistivaltion perustajan pojanpojan kävely rajalinjan yli etelän puolelle leveästi hymyillen on ikimuistoinen tapahtuma.