Raskaasti aseistautunut mies avasi tulen lukiossa Etelä-Ranskassa - ainakin kaksi haavoittunut

Ranskassa on ammuttu lukiossa ja useita ihmisiä on haavoittunut, kertoo poliisi. Välikohtaus tapahtui Grassen kaupungissa maan eteläosassa.

BBC:n mukaan ampuja on useita aseita kantanut mies, joka avasi tulen lukion rehtoria kohti. Ainakin kaksi ihmistä sai lieviä vammoja, kertoo ranskalainen tv-kanava BFMTV.

Yksi ihminen on pidätetty, ja paikalla on terrori-iskujen torjuntaan tarkoitettuja erikoisjoukkoja.

Ranskan hallitus ehti myös lähettää terrorihyökkäyksestä varoittavan viestin tätä varten tehdyn mobiilisovelluksen kautta.

Image from scene of the shooting in Grasse, France. pic.twitter.com/8t07b4J4i9