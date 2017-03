Raskaasti aseistautunut 17-vuotias avasi tulen lukiossa Etelä-Ranskassa - ainakin kolmelle vammoja

Ranskassa nuori asemies avasi torstaina tulen lukiossa haavoittaen useampia ihmisiä, kertoo poliisi. Hänet on pidätetty. Välikohtaus tapahtui Grassen kaupungissa maan eteläosassa.

BBC:n mukaan ampuja tulitti kohti lukion rehtoria. Ainakin kolme ihmistä on saanut vammoja, kertoo ranskalainen tv-kanava BFMTV. Loukkantuneiden kerrotaan olevan koulun rehtori ja kaksi oppilasta.

Poliisilähteiden mukaan pidätetty asemies on 17-vuotias opiskelija, jolla oli mukanaan kivääri, kaksi käsiasetta sekä kaksi kranaattia. Hän ei ollut ennalta poliisin tuntema tai seurannassa.

Ranskan medioissa on liikkeellä ristiriitaista tietoa siitä, jahtaako poliisi ammuskelun jäljiltä myös toista tekijää. Joidenkin tietojen mukaan kyse olisi kahden oppilaan välienselvittelystä, mutta tälle ei ole saatu virallista vahvistusta.

Paikalla on myös terrori-iskujen torjuntaan tarkoitettuja erikoisjoukkoja.

Ranskan hallitus ehti myös lähettää terrorihyökkäyksestä varoittavan viestin tätä varten tehdyn mobiilisovelluksen kautta.

Alueen viranomaiset kehottivat ammuskelun tapahduttua ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa.

Vuoristoisella seudulla sijaitsevassa Grassessa asuu noin 50 000 ihmistä.

Image from scene of the shooting in Grasse, France. pic.twitter.com/8t07b4J4i9