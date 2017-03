Raportti: Yli 800 terveydenhoidon työntekijää kuollut Syyrian sotarikoksissa

Syyrian sisällissodassa on kuollut väkivaltaisesti yli 800 terveydenhoidon työntekijää, kertoo tuore raportti. Surmansa saaneita on raportin mukaan syytä pitää sotarikosten uhreina, sillä he ovat menettäneet henkensä sairaaloiden pommituksissa, kidutuksissa sekä teloituksissa.

Nämä sotarikokset ovat raportin mukaan pääosin tehneet Syyrian hallituksen puolella olevat joukot. Lääketieteen aikakauslehti Lancetissa julkaistu raportti arvioi, että Syyrian hallitus ja sen liittolainen Venäjä ovat muuttaneet terveydenhoidon väkivaltaisen estämisen sota-aseeksi. Esimerkiksi sairaaloihin on isketty järjestelmällisesti.

Kansanvälinen yhteisö on raportin mukaan puuttunut asiaan vähän tai ei lainkaan. Niin ikään raportin julkaissut Lancet syyttää pääkirjoituksessaan kansainvälistä yhteisöä "vakavista epäonnistumisista" terveystyöläisten suojelussa Syyriassa.

Liki 250 lääkäriä saanut surmansa

Syyriassa kuolleista terveydenhuollon edustajista liki 250 on lääkäreitä. Seuraavaksi eniten väkivallan uhreina on kuollut sairaanhoitajia. Surmansa on saanut myös muun muassa ambulanssien työntekijöitä sekä ihmisiä hoitaessaan henkensä menettäneitä eläinlääkäreitä.

On arvioitu, että terveydenhuollon joutuminen hyökkäysten kohteeksi on ollut osasyy siihen, että moni Syyrian lääkäri on paennut ulkomaille. Syyrian lääkäreistä noin 15 000 on lähtenyt maasta.

Lancetin julkaiseman raportin koosti asiantuntijaryhmä, jossa oli edustajia muun muassa Libanonissa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa toimivista yliopistoista sekä kansainvälisistä avustusjärjestöistä.

Syyrian konflikti sai alkusysäyksensä maaliskuun puolivälissä 2011, kun maassa osoitettiin harvinaisesti mieltä presidentti Bashar al-Assadin hallintoa vastaan.