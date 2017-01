Raportti: Kotiin palaavat Isisin ”muukalaislegioonan” taistelijat suuri uhka Euroopalle

Islamilainen valtio -äärijärjestö Isisin riveistä kotimaihinsa palaavat taistelijat tulevat lähivuosina olemaan suuri uhka Euroopalle, arvioidaan Ulkopoliittisen instituutin eli Upin tuoreessa raportissa.



Isisin riveihin Syyrian ja Irakin alueille taistelemaan liittyneet ulkomaalaiset ovat raportin mukaan koulutettuja, verkostoituneita ja he ovat sisäistäneet Isisin ideologian. Heidän kotiinpaluunsa myötä kotimaan terrorismin uhka kasvaa.



Viime aikoina Isis on menettänyt hallussa pitämiään alueita sekä Syyrian ja Irakin hallituksen joukkojen ja länsimaiden sekä Venäjän vastaisissa taisteluissa.



Aluemenetysten myötä Isis menettää rahoituspohjaansa, minkä myötä sen asema heikkenee. Toisen raportin kirjoittaneen Upin vierailevan tutkijan Olli Ruohomäen mukaan Isisin riveihin liittyneet ulkomaalaiset eivät voi jäädä Irakin ja Syyrian alueille.



He olisivat siellä liian helposti hallitusten joukkojen löydettävissä.



Vierastaistelijoilla on vaihtoehtona joko paeta läheisiin valtioihin kuten Libanoniin, Turkkiin tai Afganistaniin. Vaihtoehtoisesti he saattavat kuitenkin palata kotimaihinsa.



Isis voi palata terroristijärjestöksi



Suomesta on Ruohomäen mukaan lähtenyt noin 80 vierastaistelijaa Isisin riveihin. Ruohomäki kuvaa yhdessä tutkija Wolfgang Mühlbergerin kanssa kirjoittamassaan raportissa Isisin ulkomaalaistaistelijoita järjestön ”muukalaislegioonaksi.”



– Islamistisen terrorismintorjunnan kannalta he muodostavat lähivuosien suurimman uhan Euroopassa, hän sanoo.



Raportissa arvioidaan, että sotilaallisten tappioiden myötä Isis voi palata takaisin alkuperäiseksi terroristijärjestöksi, ja se vetäytyy radikaalin sunni-islamin ydinalueelle Dijala-joen lähelle Irakiin.



Isis ei kuitenkaan poistu, vaikka sen nykyinen valta-asema murenisikin. Järjestö vain muuttaa muotoaan.



Irakin sisäinen politiikka tulee Isisin jälkeisenä aikana korostumaan, arvioidaan raportissa. Isisin myötä maan kaikkien hajanaisten ryhmien yhteinen vihollinen poistuu, joten keskushallinnossa kaikkien ryhmien pitäisi päästä edustetuiksi, jotta Irak saadaan sodan jälkeen jaloilleen.



– Pahimmillaan ryhmittyvät palaavat toistensa kurkkuihin kiinni, toteaa Ruohomäki.



Ruohomäen ja Mühlbergerin raportti julkaistiin tiistaina.