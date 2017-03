Ranskassa presidenttiehdokas Francois Fillon on syyttänyt istuvaa presidenttiä Francois Hollandea häntä koskevan negatiivisen uutisoinnin junailusta. Fillon väitti torstaina tv-haastattelussa, että Hollande on johtanut "salaista solua", joka on vastuussa sensaatiohakuisista vuodoista.

Hollande kiisti heti tuoreeltaan Fillonin esittämät syytökset. Presidentti tuomitsi ne jyrkästi julkaisemassaan lausunnossa.

Oikeiston Fillonin vaalikampanjaa ovat varjostaneet useat skandaalit.