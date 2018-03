Ranskan joukko- ja lentoliikenne kärvistelee lakkosumassa, myös Finnair perunut lennon

Ajat ovat muuttuneet jopa Ranskassakin. He ovat demokraattisissa vaaleissa valinneet uuden presidentin, jonka valtaoikeudet ovat aivan toista luokkaa, mitä meillä. Macron on jo muuttanut montakin asiaa ja tulee jatkossa muuttamaan vielä huomattavasti enemmän. Ranskalaisten on jokseenkin pakko sopeutua - tahi sitten lakkoilla, itkeä ja - sopeutua. Nimittäin nyt nähty on vasta alkua.