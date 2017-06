Lontoon viimeöisessä iskussa kuolleiden joukossa on yksi ranskalainen ja yksi kanadalainen. Ranskan ulkoministerin Jean-Yves Le Drianin mukaan iskussa haavoittui lisäksi seitsemän ranskalaista, joista neljä on kriittisessä tilassa. Yksi ranskalainen on kateissa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau kertoi, että iskussa sai surmansa yksi kanadalainen.