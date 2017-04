Rakenteilla olevassa pilvenpiirtäjässä paloi Dubaissa

Dubain keskusta peittyi sunnuntaina savupilviin, kun rakenteilla olevassa pilvenpiirtäjässä syttyi suuri tulipalo. Palo syttyi varhain aamulla ja ehti jatkua tunteja ennen kuin se saatiin hallintaan.

Palopaikka on lähellä Dubain suurinta ostoskeskusta Dubai Mallia ja maailman korkeinta rakennusta Burj Khalifaa. Rakenteilla olevassa kompleksissa on kolme tornia, joissa kussakin on 60 kerrosta. Työn pitäisi olla valmis vuoden päästä.

Paikalta evakuoitiin neljä ihmistä, jotka olivat jääneet palon vuoksi loukkuun. Yhden tila on viranomaisten mukaan vakava.

Dubaissa raivosi uudenvuodenaattona 2015 palo pilvenpiirtäjässä sijaitsevassa loistohotellissa. Palo aiheutti paniikin, mutta vain 16 ihmistä loukkaantui. Dubain tornitaloissa on sattunut tällä vuosikymmenellä myös muita paloja.

Dubai on tunnettu lukuisista pilvenpiirtäjistään.