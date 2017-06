Qatarin ulkoministeri vakuuttaa USA-suhteiden säilyvän ennallaan

Qatarin ulkoministeri peräänkuuluttaa avointa ja rehellistä vuoropuhelua poliittisen kriisin ratkaisemiseksi. Ulkoministeri Mohammed bin Abdulrahman al-Thani myös vakuutti televisiossa näytetyssä puheessaan, ettei Qatarin suhde Yhdysvaltoihin vahingoitu kriisin takia.

Ulkoministeri sanoi, että vaikka on olemassa asioita, joista Yhdysvallat ja Qatar ovat erimielisiä, asioita, joista Qatar ja Yhdysvallat on samaa mieltä, on kuitenkin enemmän.

Useat arabimaat katkaisivat maanantaina diplomaattisuhteensa Qatarin kanssa. Ensin asiasta ilmoittivat Saudi-Arabia, Egypti, Bahrain sekä Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Maat syyttävät Qataria terrorismin tukemisesta.

Myöhemmin joukkoon liittyivät medialähteiden mukaan Libya, Malediivit ja Jemen.

Qatar on kiistänyt syytökset.

Jännitteet Qatarin ja sen lähimaiden välillä kasvoivat useiden viikkojen ajan ennen kuin diplomaattisuhteiden katkaisemisesta ilmoitettiin.

Esimerkiksi toukokuun lopussa Qatarin uutistoimiston kerrottiin joutuneen hakkeroinnin kohteeksi. Qatarin mukaan uutistoimiston verkkosivuille ja Twitter-tilille syötettiin useita perättömiä uutisia.

Valeuutisissa kerrottiin muun muassa, että Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Qatarin välit ovat kehnot ja että al-Thani aikoo vetää suurlähettiläät pois useista naapurimaista. Valeuutiset saivat laajan levikin Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa.

Maanantaiset ilmoitukset tehtiin vain vajaa kuukausi sen jälkeen, kun Trump vieraili Saudi-Arabiassa.