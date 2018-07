Putinin tiedottaja RT:lle huipputapaamisesta: Tärkeintä on itse tapaaminen

Venäjällä odotetaan, että suhteita Yhdyvsaltoihin päästäisiin korjaamaan

Venäjän mediassa odotukset Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien tapaamisen suhteen näyttävät olleen varsin maltillisia.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi haastattelussa televisio-kanava RT:lle, että tärkeintä on itse tapaaminen. Presidenttien keskustelujen toivotaan mahdollistavan "pienen askeleen" pois kriisiasetelmasta, jossa maiden väliset suhteet ovat.

Tapaamisen keskustelunaiheita ei Peskovin mukaan ole lyöty ennalta täysin lukkoon, vaan ne muotoutuvat keskustelujen kuluessa. Odotettavissa kuitenkin on, että aiheisiin nousevat kansainvälinen turvallisuus, Syyria, Iran ja mahdollisesti myös Nord Stream 2 -kaasuputki. Peskov tähdensi, että Venäjän aikeissa ei ole keskustella Krimin asemasta tai tietovuotaja Edward Snowdenin luovutuksesta.

Peskov muistutti, että Trump ja Putin tavanneet ennenkin, suhtautuvat toisiinsa kunnioittaen ja pystyvät keskustelemaan keskenään kutakuinkin hyvin.

Tass seuraa reaaliaikaisesti

Huipputapaaminen on tänäänkin saanut Venäjän mediassa osakseen paljon huomiota.

Esimerkiksi uutistoimisto Tass uutisoi päivän tapahtumista Helsingistä myös varsin kattavassa live-seurannassa. Siinä on jo noteerattu paitsi Putinin ja Trumpin tapaamisen alku myös aiemmat tapahtumat, kuten Trumpin ja presidentti Sauli Niinistön tapaaminen. Tass kertoo myös liikennejärjestelyistä ja mainitsee eduskuntatalon portaille kokoontuneen suomalais-venäläisen RUFI-ryhmän aktivisteja toivottamaan presidentit tervetulleiksi. Tassin tässä yhteydessä välittämässä tviitissä on kuva Finlaysonin tervetulotoivotuksesta, jossa ollaan huolissaan ja pyydetään presidenttejä tekemään viisaita päätöksiä. Teksti on sekä venäjäksi että englanniksi.

Tassin aamuisissa ennakkojutussa siteerataan Peskovin RT:lle antamaa haastattelua ja kerrotaan Putinin neuvonantajan Juri Ushakovin arvioivan, että huipputapaaminen määrittelee, missä sävyssä kahden maan suhteita lähdetään rakentamaan uudelleen.

– Meidän näkökulmastamme tapaamisen tavoite on päästä lopultakin korjaamaan suhteiden negatiivista tilaa, Ushakov sanoo Tassin mukaan.