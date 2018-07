Putinin suosi romahti viikossa – kansa ei hyväksy eläkeiän nostoa jalkapallohuuman varjoissa

Äh kylläpäs sitä ollaan heti uutisoimassa kun on jotain negatiivista kerrottavaa Venäjästä tai Putinista. Tosiasia on kuitenkin se, että se on nimenomaan Putin joka on vapauttanut Venäjän kansan neuvosto-globalistien kauheudesta ja kansa tämän tulee aina muistamaan ja on siitä Putinille loputtoman kiitollinen. Se on arvokas asia kun kansa saa vapauden, niin nyt voi sitten vapaasti vaikka vastustaa eläkeiän nostoa ja nauttia vapaudesta kun saa sanoa. Neuvostoliiton aikana kun eliittiä vastustit, niin se ei päättynyt koskaan hyvin. Putin on tehnyt Venäjästä jälleen upean maan jossa globalistit eivät enää aiheuta tuhoa ja kärsimystä.