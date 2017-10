Putinin "kokki" Prigozhin rahoitti pietarilaista trollitehdasta

Yhdysvaltalaiset tutkijat löysivät mielenkiintoisen miehen tutkiessaan Venäjän toimia Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä.

Yhdysvaltalaiset tutkijat, jotka selvittävät Venäjän väitettyä sekaantumista viime vuoden Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, ovat löytäneet Venäjältä kiinnostavan miehen.

Yksi Venäjän rikkaimmista oligarkeista on Jevgeni Prigozhin, jota nimitetään presidentti Vladimir Putinin "kokiksi". Amerikkalaistutkijat uskovat Prigozhinin rahoittaneen "trollitehdasta", jonka tehtävänä oli syöttää sosiaaliseen mediaan vääriä uutisia Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan aikana.

Prigozhinista kertoo uutiskanava CNN, jonka mukaan trollitehtaan erään osaston nimi oli "provokaatioiden osasto".

Prigozhin kuuluu Kremlin sisäpiiriin. Hänen yhtiönsä uskotaan olevan tärkein rahoittaja pietarilaiselle "Internetin tutkimuslaitokselle" (IRA), selviää CNN:n saamista dokumenteista.

Prigozhin oli Yhdysvaltain valtionvarainministeriön pakotelistalla vuonna 2016 koska hän oli rahoittanut Venäjän toimia kapinoivassa Itä-Ukrainassa.

IRA:n kuukausibudjetti oli vuonna 2013 noin miljoona dollaria (850 000 e).

Negatiivisia kommentteja Clintonista

IRA:n työntekijöille maksettiin Hillary Clintonia koskevien negatiivisten kommenttien lähettämisestä Facebookiin sekä uutissivustoille kuten New York Timesin verkkosivuille, kertoi entinen IRA:n työntekijä venäläiselle tv-asemalle Rainille.

– Tavoitteemme oli nostaa amerikkalaiset omaa hallitustaan vastaan, hän sanoi.

– Pääviesti oli: Ettekö te, amerikkalaiset veljeni, ole kyllästyneitä Clintoneihin? Kuinka monta heitä on jo ollut?

Prigozhin on erittäin tarkka imagostaan. Viime vuonna hän nosti 15 lakijuttua internet-yhtiö Yandexia vastaan, jonka hän syytti antaneen hänestä väärää informatiota. Syytteet hylättiin.

IRA on jo pitkään ollut amerikkalaisten mielenkiinnon kohteena. Erään dokumentin mukaan Pietarissa sijaitsevan IRA:n "ammattimaisten trollien rahoittaja on Putinin läheinen liittolainen, jolla on suhteita Venäjän tiedustelutahoihin". Prigozhinia ei kuitenkaan mainita dokumentissa nimeltä.

Prigozhinilla on värikäs tausta. 1980-luvulla hän oli yhdeksän vuotta vankilassa petoksesta ja ryöstöstä tuomittuna, kertoo venäläismedia.

Vapauduttuaan hän meni ateriapalvelualalle. Hän omistaa Pietarissa puli tusinaa hienoa ravintolaa. Putin on antanut hänen järjestettäväkseen tarjoilut Pietarissa käyville vierailleen, kuten ex-presidentti George W. Bushille ja Ranskan ex-presidentille Jacques Chiracille.

Moscow Times nimittää Prigozhinia Putinin "henkilökohtaiseksi kokiksi".

IRA lopetti virallisesti toimintansa viime joulukuun lopussa. Tutkiva journalisti Andrei Saharov sanoo CNN:lle sen toiminnan kuitenkin jatkuvan.

IRA:n osoitteessa Savushina-kadulla toimii nyt Glavset-niminen firma, jonka johtajalla on sama nimi kuin IRA:lla.

Spicer kieltäytyi kommentoimasta

Presidentti Donald Trumpin Venäjä-yhteyksien tutkinnat jatkuvat myös Washingtonissa. Maanantaina erikoistutkija Robert Muellerin ryhmä kuulusteli Trumpin entistä lehdistöpäällikköä Sean Spiceria.

Spicerilta kysyttiin entisen FBI-johtajan James Comeyn erottamisesta sekä Trumpin tapaamisesta Venäjän ulkopoliittisten edustajien kuten ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa Valkoisessa talossa.

Spicer kieltäytyi kommentoimasta asioista.

Viime perjantaina Mueller tapasi Trumpin entisen kansliapäällikön Reince Priebusin.

Nykyisiltä ja entisiltä Valkoisen Talon virkailijoilta on kysytty myös entisestä turvallisuusasiantuntijasta Michael Flynnistä ja harhaanjohtavasta lausunnosta, jonka Trump kirjoitti poikansa Donald Trump Jr:n tapaamisesta venäläisten kanssa.

Trumpilla on jälleen tuoreita vaikeuksia myös maansa oikeusjärjestelmän kanssa.

Yhdysvaltain liittovaltion tuomari jäädytti tiistaina suurelta osin Trumpin uusimman version maahantulokiellosta vain tunteja ennen kuin sen oli määrä tulla voimaan.

Obamacaren kumoaminen ei myöskään ota onnistuakseen.

Kaksi senaattoria, toinen republikaani, toinen demokraatti, ovat sopineet kaksi vuotta jatkuvasta tuesta, jolla rahoitetaan osaa presidentti Barack Obaman käynnistämästä terveydenhuoltouudistuksesta, jota Trump on yrittänyt saada kumotuksi.