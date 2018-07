Putin tuli Suomeen myöhässä – psykologinen vaikuttaminen voi jatkua historiallisessa tapaamisessa

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tullut tunnetuksi siitä, että tämä saapuu myöhässä kansainvälisiin tapaamisiin. Putinia on joutunut odottamaan muun muassa paavi Fransiscus.

Rennolta vaikuttanut Venäjän presidentti Vladimir Putin saapui Helsinkiin alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Putinin oli määrä saapua Presidentinlinnaan noin kello 13, mutta Putinin saattue pääsi lähtemään Helsinki-Vantaan kentältä vasta yhden jälkeen.

Kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun Putin on antanut odotuttaa itseään. The Independent on listannut, että Putinia ovat joutuneet odottamaan niin kuningatar Elisabet II kuin paavi Fransiscus. Odottajien joukossa on ollut myös presidentti Tarja Halonen. Saksan liittokansleri Angela Merkel on joutunut odottamaan Putinia pisimmillään yli neljä tuntia.

Viestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo arvioi Lännen Median jutussa sunnuntaina, että ainakin osa Putinin myöhästymisistä on ollut tietoista toimintaa.

Psykologisesta vaikuttamisesta on kyse myös siinä, miten Putin ja Donald Trump Helsingissä elehtivät ja toimivat. Entinen KGB-agentti ja judoharrastaja Putin on tunnettu urheilullisuudestaan, mutta 170-senttinen Venäjän presidentti jää ainakin pituuden puolesta noin 190-senttisen amerikkalaiskollegansa varjoon.

– On kiinnostava nähdä, kauanko he seisovat vierekkäin. Trumpilla on siinä kohtaa etu, Kortesuo totesi.

Presidenttien yhteisessä tiedotustilaisuudessa Kortesuo neuvoo seuraamaan, minne päin valtionjohtajat suuntaavat katseensa.

– Sen, joka on hiljaa, pitäisi kohteliaisuuden mukaan katsoa puhujaa kiinnostuneena. Mutta jos katse on pois päin, kattoon tai käsiin, niin se on heti merkki siitä, ettei toista kiinnosta.

Julkisissa tilanteissa Kortesuo neuvoo myös tarkkailemaan sitä, mihin päin johtajien keho on kallellaan.

– Hartialinja kertoo siitä, mistä ihminen on kiinnostunut: poseeraako hän yleisölleen vai onko hän keskustelukumppaninsa kanssa läsnä.