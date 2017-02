Putin jyrisi Natosta vuosikymmen sitten – Tuleeko Münchenistä nyt turvallisuuspoliittinen pommi?

Vuosittain pidettävä Münchenin turvallisuuskonferenssi alkaa perjantaina ja jatkuu sunnuntaihin. Politiikan ykkösketjulaiset, huippututkijat ja kenraalit keskustelevat muun muassa Euroopan turvallisuustilanteesta Yhdysvaltojen vaalien jälkeen, energiahuollosta ja kybersodankäynnistä.



Venäjän presidentti Vladimir Putin hätkäytti kymmenen vuotta sitten puheellaan Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Puhetta pidettiin paluuna kylmän sodan sanankäyttöön.



Putinin puhe on jälkikäteen tarkasteltuna hyvin paljastava. Sieltä löytyvät perustelut Venäjän viime vuosien aggressiiviselle ulkopolitiikalle.



Putin puhui yksinapaisesta maailmasta, jonka Yhdysvallat oli luonut itselleen Naton avulla.



– Vaikka kuinka kaunistelisimme tätä termiä, se viittaa loppujen lopuksi tilanteeseen, jossa on yksi auktoriteettikeskus, yksi voimakeskus ja yksi päätöksentekokeskus, Putin kuvaili pitkän puheensa alkupuolella.



Putinin mukaan Yhdysvallat on ylittänyt omat kansalliset rajansa kaikilla mahdollisilla tavoilla.



– Tämä on tietenkin äärimmäisen vaarallista. Se johtaa siihen, ettei kukaan tunne olevansa turvassa, Putin sanoi.



Putin varoitti, ettei YK:ta saa sodan ja rauhan kysymyksissä korvata Natolla tai EU:lla.



– Sodat tai paikalliset ja alueelliset konfliktit eivät ole vähentyneet, Putin sanoi. Neljä vuotta aikaisemmin Yhdysvaltain johtama koalitio oli hyökännyt Irakiin ilman YK:n valtuutusta.







Erityksen jyrkkää kieltä Putin käytti kuvaillessaan Naton laajenemista Venäjän rajoille. Varsovan liittoon kuuluneet Venäjän lähimaat liittyivät Natoon kahdessa aallossa, vuosina 1999 ja 2004.



– Naton laajeneminen on vakava provokaatio, joka vähentää keskinäistä luottamusta. Meillä on oikeus kysyä, ketä vastaan se on suunnattu, Putin sanoi.



Putin muistutti Naton saksalaisen pääsihteerin Manfred Wörnerin lupauksesta vuodelta 1990: ”Se tosiasia, että me emme aio sijoittaa Naton armeijaa Saksan alueen ulkopuolelle, antaa Neuvostoliitolle vahvan turvallisuustakuun”.



Putinin puhetta seuranneina vuosina Venäjä pilkkoi Georgialta Abhasian ja Etelä-Ossetian näennäisesti itsenäisiksi valtioksi, kaappasi Krimin itselleen ja repäisi Itä-Ukrainan pois Kiovan otteesta.



Myös Etyj-järjestö sai osansa Putinin madonluvusta.



– Etyj yritetään muuttaa vulgaariksi instrumentiksi, joka edistäisi yhden maan tai yhden maaryhmän ulkopoliittisia tavoitteita, Putin väitti.



Putin viittasi tällä Etyjin vaalitarkkailijoihin, joita järjestö on lähettänyt varsinkin Neuvostoliiton hajoamisessa syntyneisiin tasavaltoihin.







Venäjän presidenttiä ärsytti Etyjin työssä myös kansalaisjärjestöjen rooli.



– Nämä organisaatiot ovat muodollisesti itsenäisiä, mutta niitä rahoitetaan tiettyä tarkoitusta varten ja siitä syystä ne ovat hallituksen kontrollissa.



Omassa maassaan Putin suitsi muutama vuosi myöhemmin ulkomaista rahoitusta saavat kansalaisjärjestöt lyömällä niihin ”ulkomaisen agentin” leiman.



Jos jollekulle jäi puheen kestäessä epäselväksi, millaista roolia Vladimir Putin on maalleen suunnitellut, päätti hän puheensa historian pikaoppituntiin.



– Venäjä on maa, jonka historia ulottuu yli tuhannen vuoden päähän. Venäjä on lähes aina hyödyntänyt etuoikeutta harjoittaa itsenäistä ulkopolitiikkaa. ... Me emme aio muuttaa tätä traditiota tänäänkään, Putin vakuutti.



Putinin puheen englanninkielinen versio on luettavissa Washington Postin sivuilla: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/12/AR2007021200555.html