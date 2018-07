Puoluetoverit kääntymässä Saksan kapinoivaa ministeriä vastaan – illan neuvotteluissa panoksena hallituksen tulevaisuus

Poliittinen jännitys Saksassa kiristyy. Hallituksen ja liittokansleri Angela Merkelin kohtalo voi ratketa illalla. Sisäministeri Horst Seehofer tarjoutui ensin eroamaan tehtävästään, mutta perui sanansa.

Saksan pakolaisasioista vastaava sisäministeri Horst Seehofer uhkaa erolla, ellei liittokansleri Angela Merkel tee hänelle myönnytyksiä tänään illalla pidettävässä tapaamisessa. Seehofer on kuitenkin alkanut menettää tukeaan omien baijerilaisten puoluetovereidensa keskuudessa. Baijerin kristillissosialistien eli CSU:n puheenjohtaja Markus Söder on viestittänyt puolueensa halua tehdä sovinto muun Saksan kristillisdemokraatteja johtavan Merkelin kanssa ja näin jatkaa hallituksessa.

Viime yönä CSU:n kokouksessa Seehofer tarjoutui eroamaan kaikista tehtävistään. Tämän jälkeen hän perui sanansa. Nyt hän haluaa tavata Merkelin ja päättää tapaamisen jälkeen, eroaako hän.

Seehoferin nopea epäjohdonmukainen toiminta on yllättänyt myös puoluetoverit. Viime yön kokouksessa Seehofer saikin jo voimakasta arvostelua puoluetovereiltaan. Hänen asemansa puoluejohdossa on nopeasti ja selvästi heikentynyt.

Tällä hetkellä on epäselvää, johtaisiko Seehoferin mahdollinen ero koko CSU:n lähtemiseen Saksan liittohallituksesta ja hallituksen mahdolliseen kaatumiseen vai tulisiko Seehoferin tilalle hallitukseen vain uusi CSU:n ministeri.

Turvapaikanhakijoihin liittyvä riitely on osittain CSU:n yritys näyttäytyä kovalinjaisempana pakolaiskysymyksissä, kun puolue valmistautuu syksyn osavaltiovaaleihin Baijerissa. Baijeria pitkään osavaltioparlamentin enemmistöllä hallinnut CSU on menettänyt tukeaan oikeistopopulistipuolue AfD:lle. Seehoferin profiloitumisyritys on kuitenkin mennyt pieleen, sillä riitely Merkelin kanssa on syönyt CSU:n suosiota Baijerissa ja saanut monet entiset äänestäjät siirtymään AfD:n tukijoiksi.

Riitaa koskeva asia ei enää ole kovin iso. EU-maat päättivät viime viikolla yhdessä kiristää linjaansa turvapaikanhakijoiden suhteen. Merkel on myös solmimassa 14 EU-maan, mukaan lukien Suomi, kanssa kahdenvälistä sopimusta, joka mahdollistaa turvapaikanhakijoiden nykyistä nopeamman palauttamisen maahan, johon hakijat ovat EU-alueella ensiksi tulleet. Merkel korostaa yhteistyötä turvapaikkakysymyksissä muiden EU-maiden kanssa ja hän yrittää saada kiistan ratkaistua EU-ratkaisun kanssa yhteensopivasti. Seehoferin vaatimat turvapaikanhakijoiden pikakäännytykset koskisivat vain kolmea raja-asemaa Saksan maarajalla. Seehoferin toivoma Saksan toiminta itsenäisesti ilman muita EU-maita johtaisi ainakin Itävallassa rajatarkastusten kiristämiseen.

Saksan liike-elämä vastustaa Seehoferin kaavailuja, koska ne tuottaisivat lisäkuluja. Rajalla tapahtuvien toimien kustannusten lisäksi ne hidastaisivat rajanylityksiä, mikä tuottaisi kuluja yrityksille. Monet yritykset tarvitsevat tuotteita rajan toisella puolella olevilta alihankkijoilta. Kun tarvikkeiden kallista varastointia halutaan välttää, häiriöt kuljetuksissa haittaavat helposti tuotantoa ja myyntiä. Eurooppalaisen taloustutkimuskeskuksen ZEW:n tutkija korostaa myös säästöjä, joita yhteinen eurooppalainen politiikka voi tuottaa ehkäisemällä tilanteiden kärjistymistä varsinaisten kriisialueiden luona.

– Saksan toimiminen omin päin turvapaikkapolitiikassa tällä hetkellä toimisi saksalaisten omaa etua vastaan, sanoo ZEW tutkimusjohtaja Friedrich Heinemann.