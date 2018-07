Puolalaisvahvistukset saapuivat sammuttamaan Ruotsin metsäpaloja - otettiin hurraten vastaan

Puolasta Ruotsiin saapuneet 139 palomiestä ja 44 paloautoa ovat päässeet perille palopaikoille maan keskiosiin. Puolalaiset saapuivat sunnuntai-iltana Jämtlandin lääniin auttamaan metsäpalojen sammutuksessa, ja heidän on määrä viipyä Ruotsissa ainakin viikon.

Puolalaiset kulkivat viikonloppuna Skånesta lähtien maan keskiosiin asti ja saivat osakseen kannustushuutoja ihmisiltä teiden varsilta.

Ruotsissa palaa metsää nyt yhteensä noin 25 000 hehtaarin alueella. Palojen hallintaan on haalittu apua ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi Ranskasta on määrä tulla 60 vaikeaan maastoon erikoistunutta pelastajaa. Portugalista puolestaan on tulossa sammutustöihin lentokone, kertoi Expressen.

Palomiehiä pelastettiin helikopterilla

Palot ovat riehuneet pahoin etenkin Keski-Ruotsissa Gävleborgin, Jämtlandin ja Taalainmaan lääneissä.

- Tämä tulipalo on edelleen oikukas ja elää omaa elämäänsä, kuvaili pelastusjohtaja Johan Szymanski sunnuntai-iltana Taalainmaalla.

Sunnuntaina joukko palomiehiä jäi Taalainmaan Trängsletissä savun saartamaksi ja joutui palorintaman etupuolelle. Heidät pelastettiin helikopterilla, kertoo muun muassa Sveriges Radio.

- Onneksi olemme tehneet evakuointisuunnitelmat. Niitä me luonnollisesti toteutimme. Kukaan ei vahingoittunut, ne siis toimivat, Szymanski sanoi.