Puola torjuu EU:n arvostelun - oikeuslaitoksen uudistus "eurooppalaisten standardien" mukainen

Puola ei aio antaa periksi EU:lle kiistassa maan oikeuslaitoksen kohtalosta.

Kiistassa on kyse laista, jonka mukaan oikeusministeri saisi erottaa ja nimittää korkeimman oikeuden tuomareita. Muutos heikentäisi oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

EU-komissio vaati Puolalta selvitystä asiasta. Maanantaina Puolan ulkoministeriö ilmoitti, että selvitys on toimitettu ja sen mukaan aiotut uudistukset ovat linjassa "eurooppalaisten standardien" kanssa.

- Uudistukset myös vastaavat yhteiskunnallisiin odotuksiin, jotka ovat kasvaneet vuosien varrella. Siten komission epäilykset ovat perusteettomia, ministeriö sanoi lausunnossaan.

Komissio on ilmoittanut, että EU on viime kädessä valmis epäämään Puolan äänioikeuden unionissa. Myös useissa Puolan kaupungeissa on osoitettu mieltä muutoksia vastaan.