Puigdemontin vastaus ei ratkaise Katalonian kriisiä, yhteentörmäys yhä lähempänä

Aluejohtaja Carlos Puigdemont uhkaa viedä Katalonian itsenäisyysjulistuksen Katalonian parlamentin äänestykseen, jos Espanja ei suostu neuvotteluihin. Espanjan pääministeri Mariano Rajoy tarjoaa Katalonialle uusia vaaleja ja uhkaa autonomian lakkauttamisella..

Katalonian ja Espanjan poliittinen tennisottelu jatkaa entiseen tahtiin. Takarajoja tulee ja menee.

Viimeisin, Espanjan hallituksen asettama umpeutui kello 11 Suomen aikaa. Mariano Rajoyn hallitus halusi yksiselitteisen vastauksen siihen, julistiko Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemont 10. lokakuuta Katalonian itsenäiseksi vai ei.

Puigdemont kyllä antoi reilu viikko sitten mainitun itsenäisyysjulistuksen, mutta pani sen seuraavassa lauseessa jäihin.

Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemont vastasi Espanjan hallituksen kysymykseen torstaiaamuna suurin piirtein samalla tavalla kuin maanantaina. Puigdemont haluaa neuvotella Espanjan keskushallituksen kanssa Katalonian tulevaisuudesta. Maanantaina Puigdemont antoi neuvotteluille aikaa kaksi kuukautta.

Uusi uhkaus Puigdemontilta

Nyt Puigdemont kovensi äänensävyään maanantaista.

Hän sanoi yhden sivun kirjeessään, että jos Espanja ei suostu neuvotteluihin ja ottaa perustuslain artikla 155:n käyttöön, jäissä oleva itsenäisyysjulistus viedään Katalonian alueparlamentin äänestykseen.

Katalonian 135-jäsenissä alueparlamentissa itsenäisyysmielisillä on 72 paikkaa.

Paine Puigdemontia kasvoi Katalonian itsenäisyysrintaman sisällä sen jälkeen, kun kaksi tunnettua itsenäisyysaktivistia vangittiin kansanäänestystä edeltävien tapahtumien vuoksi.

Artikla 155 antaa hallitukselle oikeuden mitätöidä joko kokonaan tai osittain Katalonian itsehallinnon. Sitä ei ole aktivoitu kertaakaan sen jälkeen, kun demokraattisen Espanjan perustuslaki hyväksyttiin vuonna 1978.

Pääministeri Mariano Rajoyn ehdotti keskiviikkoiltana, että Puigdemont julistaisi Katalonian ennenaikaiset aluevaalit. Se estäisi Rajoyn mukaan artikla 155:n käyttöönoton.

Artikla 155:n aktivointi olisi hyppäys tuntemattomaan.

Lokakuun ensimmäisen päivän itsenäisyyskansanäänestyksessä oli jo väkivaltaisia yhteenottoja. Muualta Espanjasta lähetetyt poliisit mukiloivat ison joukon äänestäjiä. Espanja oli julistanut kansanäänestyksen laittomaksi.

Vaaleja tarjotaan ratkaisuksi

Vaalit ovat olleet viime päivinä vahvasti esillä Katalonia-kriisiä koskevissa keskusteluissa.

Katalonian ennenaikaisia vaaleja on vaatinut ennen muuta Espanjan parlamentin neljänneksi suurin puolue Ciudadanos, joka on perustettu nimenomaan Kataloniassa. Se on myös Katalonian alueparlamentin toiseksi suurin puolue ja Espanjan yhtenäisyyden voimakas puolestapuhuja.

Puigdemontille vaalit eivät ole houkutteleva vaihtoehto, sillä viime aikojen gallupeissa hänen keskustaoikeistolainen PDeCAT-puolueensa ei ole pärjännyt erityisen hyvin. Nousussa sen sijaan on Junts pel Sí -itsenäisyysrintaman toinen puolue, vasemmistolainen ERC.

Tosin Katalonian nykyisessä poliittisessa kaaoksessa on mahdoton tietää puolueiden voimasuhteita.

Jos Kataloniassa järjestetään vaalit, on tärkeää tietää, missä järjestyksessä se tapahtuu. Rajoy esittää, että Katalonia luopuu itsenäisyysjulistuksesta ja panee sen jälkeen vaalit pystyyn.

Toinen vaihtoehto on, että Katalonia julistaa ensin itsenäisyyden alkaneeksi ja pitää sitten vaalit "uudessa tasavallassa".