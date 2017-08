Puhemies Ryan ei ole samaa mieltä Trumpin kanssa ex-sheriffin armahtamisesta

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies, republikaani Paul Ryan on kertonut olevansa eri mieltä presidentti Donald Trumpin kanssa arizonalaissheriffi Joe Arpaion armahtamistapauksessa.

- Lakia valvovilla viranomaisilla on erityinen vastuu kaikkien Yhdysvalloissa olevien ihmisten oikeuksien kunnioittamisessa, tiedotti puhemies.

- Emme voi sallia kenenkään uskovan, että tällä armahduksella vähennetään sitä vastuuta.

Trump armahti kovista otteistaan tunnetun ex-sheriffin perjantaina paikallista aikaa. Arpaio on profiloitunut Trumpin tukijana.

Trump sai heti kritiikkiä puolueensa sisältä. Esimerkiksi molemmat republikaanisenaattorit Arizonasta, John McCain ja Jeff Flake, ovat kritisoineet Trumpin päätöstä. Myös ihmisoikeusjärjestöt ja demokraattien edustajat pitivät päätöstä tyrmistyttävänä.

Arpaio, 85, tuomittiin viime kuussa oikeuden halventamisesta, koska hän oli kohdentanut lainvalvontaa laittomasti latinotaustaisiin ihmisiin, vaikka oikeus oli kieltänyt tämän. Rangaistusta hänelle ei ollut vielä määrätty.

Arpaio on tullut tunnetuksi kovista otteistaan laittomasti maahan tulleita kohtaan, ja hänen on katsottu ajaneen rotuprofilointia. Hän on muun muassa sijoittanut vankeja huonoihin oloihin telttavankiloihin aavikolle.

Trump odotti "kiihkeästi" saavansa armahtaa ex-sheriffin

Washington Postin mukaan Trump olisi mahdollisesti kysynyt Yhdysvaltain oikeusministeri Jeff Sessionsilta, voitaisiinko oikeusjuttu Arpaioa vastaan pysäyttää. Lehden nimettömien lähteiden mukaan Trumpia oli neuvottu, että jutun keskeyttäminen olisi sopimatonta.

Lähteiden mukaan Trump olisi sanonut, että jutun käsittely voi jatkua, mutta tarpeen mukaan hän armahtaa Arpaion. Yhden lähteen mukaan Trump odotti "kiihkeästi" saavansa armahtaa ex-sheriffin.

- Tiesimme, että presidentti on halunnut tehdä armahduksen jo pitkään ja on ollut valmiina kun oikea hetki koittaa, kerrotaan Valkoisesta talosta lehdelle.

