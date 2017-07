Protestit jatkuvat Hampurissa, useita ajoneuvoja sytytetty tuleen

Hampurissa Saksassa torstaina alkaneet protestit ovat jatkuneet varhain sunnuntaiaamuna. Poliisin mukaan mielenosoittajat ovat sytyttäneet useita ajoneuvoja tuleen.

Tuoreimpien tietojen mukaan poliisi on ottanut mielenosoituksissa kiinni yhteensä 143 ihmistä. Poliiseja on loukkaantunut noin 213. Vielä ei ole tietoa siitä, kuinka moni mielenosoittajista on loukkaantunut.

Poliisin mukaan mielenosoittajat kokoontuivat G20-kokouksen päätyttyä Schanzenin alueella. Osa mielenosoittajista oli varustautunut polttopulloin, joilla mielenosoittajat heittelivät kulkuvälineitä. Poliisi käytti protestoijia vastaan vesitykkejä ja kyynelkaasua.

Johtavien teollisuusmaiden G20-kokous alkoi perjantaina Saksassa Hampurissa. Kokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump muun muassa tapasi ensi kertaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

G20-maiden huippukokous hyväksyi esimerkiksi julkilausuman, jossa todetaan Yhdysvaltojen irtautuvan Pariisin ilmastosopimuksesta. Muut 19 maata ilmoittivat pitävänsä kiinni sitoumuksistaan ja katsovansa, ettei Pariisin sopimusta voi perua.

G20-ryhmään kuuluvat EU:n edustus sekä Argentiina, Australia, Brasilia, Britannia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkki, Venäjä ja Yhdysvallat.

Lisäksi Espanjalla on pysyvä kutsu G20-huippukokouksiin. Hampurin kokoukseen on lisäksi kutsuttu muun muassa Norja ja Hollanti sekä useita YK-järjestöjä.