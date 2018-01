Prinssit protestoivat vesilaskujaan Saudi-Arabiassa

Saudi-Arabiassa viranomaiset ovat pidättäneet 11 mielenosoitukseen osallistunutta prinssiä. Valtakunnansyyttäjän mukaan prinssit on viety Al-Hayerin vankilaan Riadin ulkopuolella ja heille on luvassa syytteet rettelöinnistään.

- Vaikka heille ilmoitettiin, että heidän vaatimuksensa eivät ole laillisia, kieltäytyivät he poistumasta paikalta ja aiheuttivat järjestyshäiriön, sanoi valtakunnansyyttäjä Saud al-Mojeb.

Protestin taustalla oli muun muassa Saudi-Arabian hallinnon päätös lopettaa kuninkaallisten vesi- ja energialaskujen maksaminen. Lisäksi prinssit halusivat korvauksen kuolemaan tuomitun serkkunsa teloittamisesta vuonna 2016, CNN kertoo viranomaisten sanoneen.

Protesti järjestettiin torstaina kuninkaallisella palatsilla pääkaupunki Riadissa.

Saudi-Arabiassa on meneillään uudistuskampanja, jonka taustalla on tarve varmistaa, että aiemmin pelkästään öljyyn luottanut maa säilyy vauraana myös tulevaisuudessa. Öljyn hinnan lasku on paisuttanut maan budjettivajetta suuresti. Maassa on äskettäin otettu käyttöön arvonlisävero, ja valmisteilla on laaja yksityistämisohjelma, joka koskee myös kansallista öljy-yhtiö Saudi Aramcoa.

