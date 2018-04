Presidentti Niinistön mukaan Syyrian tapahtumat uhkaavat jo kansainvälistä rauhantilaa

Viime päivien tapahtumat Syyriassa uhkaavat vaarantaa vakavasti myös kansainvälistä rauhantilaa, sanoo presidentti Sauli Niinistö antamassaan lausunnossa.

Niinistön mukaan sodan osapuolten on tärkeää selvittää viikonlopun tapahtumat pikaisesti ja perin pohjin. Neuvotteluratkaisu on ainoa tie tilanteen pysyvään rauhoittamiseen.

Suomi tuomitsee Niinistön mukaan jyrkästi kemiallisten aseiden käytön kaikissa tilanteissa. Presidentti viittaa Itä-Ghoutassa lauantaina tapahtuneeseen kaasuiskuun, jossa kuoli kymmeniä siviilejä.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) käsityksen mukaan Syyrian hallinto on kaasuiskun takana. Soinin mukaan Syyrian kaasuiskuissa käytetty kaava on johdonmukainen ja toistuva. Syyrian taktiikka on iskeä kohteisiin siviiliuhreista piittaamatta, jotta viimeiset taistelijat poistuisivat ja kaupunki saataisiin haltuun, Soini sanoo STT:lle.

Näin on toimittu Aleppossa ja nyt Itä-Ghoutassa, ja seuraavana kohteena saattaa olla Idlibin kaupunki, sanoo Soini.