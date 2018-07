Presidentti Niinistö julkaisi pitkän Facebook-tekstin huippukokouksesta: "Selvittiin, koska suomalaiset ottavat vastuuta, ovat luotettavia"

Ei ole enää lainkaan epäselvää kuka johtaa Suomen ulko-ja turvallisuuspolitiikkaa. Presidentti Sauli Niinistö on aivan omassa sarjassaan. Hyvin hän tosin on hommansa tehnytkin ja kenelläkään ei ole mitään sanomista asiaan eikä asioihin. Ei edes valtioneuvostolla. Ei pääministerillä eikä ulkoministerillä. Tämä on hyvä asia. Niinistön johdolla ja tahdolla tulee hyviä asioita.