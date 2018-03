Presidentti Niinistö ei odota USA:n tulleista välittömiä uhkia Suomelle

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämistä tuontitulleista ei ilmeisesti koidu suuria välittömiä uhkia Suomelle. Ketjureaktiona etenevä mahdollinen laajempi kauppasota olisi kuitenkin erittäin vahingollinen Suomen kaltaiselle vientivetoiselle maalle, Niinistö sanoo.

- Kun tuo tullien ja kaupan esteiden pää on avattu, niin toki on aina olemassa vaara, että tilanne eskaloituu, Niinistö sanoo STT:n haastattelussa.

Hän kuitenkin arvioi, että Trumpin tullipäätöksessä on liikkumavaraa eikä siitä pidä vielä tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Niinistön mukaan tuontitullit ovat Trumpille kuin Pariisin ilmastosopimus, ”pääotsakkeita”, joista kiinni pitämällä osoitetaan äänestäjille vaalilupausten pitäminen. Näiden otsakkeiden alla liikkumavaraa kuitenkin löytyy.

- Minun tulkintani on, että hän on jälleen kerran mielestään täyttänyt äänestäjille sen, miksi häntä on äänestetty ja sitten katsotaan, mikä on käytännön toteutus, Niinistö muotoilee.

Hän huomauttaa, että Trump on jo vihjannut mahdollisista poikkeuksista tullimääräyksiin.

- ­Kuinka pitkälle joustoa on, sitä ei tietenkään kukaan tiedä.

Tullipäätös on Niinistön mukaan kiistatta askel siihen suuntaan, että protektionismi on tullut jollain tapaa jäädäkseen. Levitessään kauppasota voi vaikuttaa Yhdysvaltain ja sen kauppakumppaneiden lisäksi myös kolmansien maiden keskinäisiin suhteisiin, Niinistö arvioi.

Euroopan unionin on Niinistön mukaan syytä olla tässä tilanteessa yhtenäinen EU, josta ei kuuluisi sirpaloitunutta mielipidettä.