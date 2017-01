Presidentti al-Assad: Syyrian joukot matkalla voittoon

Syyrian presidentti Bashar al-Assad sanoo, että hänen joukkonsa ovat matkalla voittoon Syyriassa. Al-Assadin mukaan Aleppon kaupungin takaisinvaltaaminen oli tärkeä hetki.

– Emme pidä (Aleppon takaisinvaltausta) voittona, koska voitto koittaa vasta, kun kaikki terroristit on eliminoitu, al-Assad sanoi Ranskan RTL-televisiokanavalle.

RTL lähettää presidentin koko haastattelun maanantaina. Sunnuntaina kanava julkaisi siitä otteita, joissa kysyttiin myös Aleppon pommitusten vaatimista siviiliuhreista.

– Jokainen sota on paha. Joskus tämä on hinta, joka pitää maksaa vapauttamisesta -- ja lopulta ihmiset on vapautettu terroristeista, al-Assad sanoi.