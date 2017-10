Poroshenko lupailee Ukrainaan korruptiotuomioistuinta

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko on kertonut aikovansa perustaa maahan korruptiotuomioistuimen. Erillistä tuomioistuinta korruptiotapauksille ovat vaatineet sekä mielenosoittajat että Ukrainan lainoittajat.

Poroshenkon mukaan uuteen tuomioistuimeen on jo jyvitetty rahat ensi vuoden budjettiehdotuksessa. Se voisi presidentin mukaan aloittaa toimintansa ensi vuoden lopulla.

Kriitikkojen mukaan Poroshenko on itse viivästyttänyt erillisen korruptiotuomioistuimen perustamista. Hän on muun muassa sanonut aiemmin, ettei tuomioistuimen perustaminen ole mahdollista ennen vuotta 2020.

Tiistaina viitisentuhatta mielenosoittajaa vaati Kiovassa korruptiotuomioistuimen perustamista ja syytesuojan poistamista parlamentaarikoilta. Poroshenko haukkui mielenosoittajat provokaattoreiksi, jotka janosivat uudistusten sijaan verta.

Ukrainassa korruption vastainen virasto on paljastanut lukuisia korruptiotapauksia, mutta niiden eteneminen on usein pysähtynyt tuomioistuimiin. Transparency International -järjestön 176 maan korruptiolistauksessa Ukraina on sijalla 131.