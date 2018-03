Pornotähti haastoi presidentti Trumpin oikeuteen, pitää presidentin kanssa tehtyä vaitiolosopimusta pätemättömänä

Yhdysvaltalainen aikuisviihdetähti Stephanie Clifford on pyytänyt kalifornialaista oikeusistuinta mitätöimään maan presidentin Donald Trumpin kanssa tekemänsä vaitiolosopimuksen.

Asia ilmenee tähden asianajajan Twitterissä julkaisemasta dokumentista. Clifford tunnetaan alalla taiteilijanimellä Stormy Daniels.

Dokumentin tviittasi losangelilainen asianajaja Michael Avenatti.

Earlier today, we filed this complaint seeking a ct order voiding the alleged “hush” agreement between our client S. Clifford aka Stormy Daniels and Donald Trump. https://t.co/upa9u10MqR