Populistit ja Berlusconi juhlivat Italiassa – vaalitulos povaa pulmia hallitusneuvotteluihin

Siis mikä ihmeen tulkinta tuo on olevinaan? Vaalitulos povaa ehkä Euroopan helpoimpia hallitusneuvotteluja sillä populistit todellakin saivat yli puolet äänistä. Heillä on nyt enemmistö ja voivat tehdä mitä haluavat. Jos siellä on muutamalla populistilla ollut keskenään erimielisyyksiä, niin ne tasoittuvat noin kahdessa tunnissa kun kaikki tajuaa, että nyt menee läpi kaikki tärkeimmät asiat heittämällä. Italia tulee eroamaan EU:sta ja jättää euron. Italia myös ottaa maansa rajavalvonnan haltuun ja poistaa maasta laittomat oleskelijat, koska se on Italian lain mukaan laitonta.

Tätä on aivan turha vähätellä. Me voimme nyt huoletta todeta, että globalismi on murtunut ja EU tulee kuolemaan täydellisellä varmuudella. Tämä päivä on juhlapäivä ja Eurooppaan laskeutuu jälleen vapaus vuosikymmenten jälkeen.