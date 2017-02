Populismia vastustava Steinmeier valittiin Saksan liittopresidentiksi

Populismi ja populisti on nykyään kiertoilmaisu poliittisille vastustajille. Helppo leima jota ei oikeasti tarvitse mitenkään perustella. Mikä on populismia? No suosittujen asioiden ajaminen… Suosiota mitataan vaaleissa, joten suurimman suosion saanuthan on se suurin populisti, koska vedonnut eniten kansaan vai mitä?