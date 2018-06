Politico: Trumpin nollatoleranssipolitiikka rajalla on käytännössä kuollut ja kuopattu

Ai että kun nämä uutiset eivät kerro koko totuutta. Kyse on pitkään voimassa olleesta laista jonka demokraatit ovat säätäneet. Trumpin hallinto noudattaa olemassa olevia lakeja toisin kuin Obama joka vetosi tähän lakiin ja päästi rajasta sisään aina jos mukana oli lapsi. Obama perusteli asiaa niin, että hän ei voi lakia noudattaa, koska on ajateltava lapsen parasta. Siis hänen oman puolueensa laki ja sitten ei sitä noudattanut. Tämän seurauksena Yhdysvaltoihin virtasi laittomia maahantulijoita loputon määrä vuodesta toiseen.

Trump teki mitä hänen kuuluukin tehdä eli noudattaa maan lakia. Nyt rajasta ei tulla läpi ja vanhemmat laitetaan säilöön yhdessä lastensa kanssa mikä on juhlapalvelua, vai ajattelitko itse nähdä lastasi jos rikot lakia ja sinut pidätetään? Ei, sinä et näe lastasi jos rikot lakia törkeästi kuten ylität valtion rajan. Trump on tässä ehkä hieman armelias näitä aikuisia ihmisiä kohtaan jotka tieten tahtoen rikkovat lakia eivätkä kunnioita Yhdysvaltojen rajoja ja suvereniteettia valtiona.