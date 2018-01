Kaikki me tarvitsemme rajoja elämässämme. Rajat ovat kodeissa, tonteilla, maaomistuksessa, kaupungeilla ja kunnilla sekä maakunnilla ja Valtioilla. Rajoja pitää valvoa ja niistä pitää tiedottaa jotta toinen osapuoli tiedostaa rajat. Samoin käyttäytymiselle ja tekemisille on rajansa joiden on toimittava.

Jos ei näin toimita niin edessä on katastrofi.